Инженер критического энергетического госпредприятия оформлял липовое "бронирование" - ДБР
Сотрудники ДБР разоблачили ведущего инженера одного из филиалов государственного предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере, на оформлении липового бронирования военнообязанных мужчин, говорится в пресс-релизе правоохранительного органа, сообщает Левый берег.
Злоумышленник, имея доступ к приказам Минэкономики, в соответствии с которыми принимались решения о бронировании военнообязанных, изготовлял липовые выписки из соответствующих приказов.
В них он вносил недостоверные сведения, что эти граждане якобы работают на разных ГП критической инфраструктуры и подвергаются отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 6 месяцев.
Он также производил поддельные документы о принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного, а также о бронировании их работников.
В зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 до 2 тысяч долларов США.
Изготовленные злоумышленником документы использовали во время проверки военно-учетных документов у граждан, вносились в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также использовались при пересечении государственной границы Украины.
Правоохранители провели 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся противоправной схемой.
Ведущему инженеру сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Вручено ходатайство по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи устанавливают других граждан и юридических лиц, которым подделали документы. Также проверяют возможную причастность к противоправным действиям других лиц, в частности, должностных лиц министерств, РТЦК и СП.