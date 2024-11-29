Инженер критического энергетического госпредприятия оформлял липовое "бронирование" - ДБР

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Сотрудники ДБР разоблачили ведущего инженера одного из филиалов государственного предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере, на оформлении липового бронирования военнообязанных мужчин, говорится в пресс-релизе правоохранительного органа, сообщает Левый берег.

Злоумышленник, имея доступ к приказам Минэкономики, в соответствии с которыми принимались решения о бронировании военнообязанных, изготовлял липовые выписки из соответствующих приказов.

В них он вносил недостоверные сведения, что эти граждане якобы работают на разных ГП критической инфраструктуры и подвергаются отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 6 месяцев.

Он также производил поддельные документы о принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного, а также о бронировании их работников.

В зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 до 2 тысяч долларов США.

Изготовленные злоумышленником документы использовали во время проверки военно-учетных документов у граждан, вносились в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также использовались при пересечении государственной границы Украины.

Правоохранители провели 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся противоправной схемой.

Ведущему инженеру сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Вручено ходатайство по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи устанавливают других граждан и юридических лиц, которым подделали документы. Также проверяют возможную причастность к противоправным действиям других лиц, в частности, должностных лиц министерств, РТЦК и СП.