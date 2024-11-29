Інженер критичного енергетичного держпідприємства оформлював липове "бронювання" – ДБР

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Працівники ДБР викрили провідного інженера однієї з філій державного підприємства, що належить до критичної інфраструктури в енергетичній сфері, на оформлені липового бронювання військовозобов’язаних чоловіків, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу, повідомляє Лівий берег.

Зловмисник, маючи доступ до наказів Мінекономіки, відповідно до яких приймались рішення щодо бронювання військовозобов’язаних, виготовляв липові витяги з відповідних наказів.

До них він вносив недостовірні відомості, що ці громадяни нібито працюють на різних ДП критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців.

Він також виготовляв підроблені документи щодо належності того чи іншого підприємства до категорії критично важливого, а також щодо бронювання їхніх працівників.

Залежно від складності "послуга" коштувала від 200 до 2 тисяч доларів США.

Виготовлені зловмисником документи використовували під час перевірки військово-облікових документів у громадян, вносились до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також використовувались при перетині державного кордону України.

Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп’ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, що скористались протиправною схемою.

Провідному інженеру повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Вручене клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі встановлюють інших громадян та юридичних осіб, яким підробили документи. Також перевіряють можливу причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема службових осіб міністерств, РТЦК та СП.