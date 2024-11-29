Зеленский обсудил с Шольцом его телефонный звонок с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которого канцлер поделился деталями своих телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом президент Украины рассказал в соцсети Х (Twitter), сообщает Европейская правда.

Зеленский отметил, что поблагодарил Шольца за лидерство Германии в поддержке Украины, особенно за усиление ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.

Они также обсудили решительные общие шаги, которые могут еще больше усилить способность Украины к самозащите.

"Усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины на всех фронтах критически важны для принуждения агрессора к реальному миру" , - отметил Зеленский.

Канцлер Шольц также поделился деталями своего разговора с Путиным, рассказал глава государства. В связи с этим Зеленский подчеркнул, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за эту войну, прекратить ее.

"Настоящий мир может быть достигнут только силой" , – подчеркнул президент Украины.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года побеседовал с главой Кремля. Зеленский тогда назвал этот звонок "ящиком Пандоры".