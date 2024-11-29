Польша перебросила танки в Латвию для укрепления бригады НАТО

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Польша разместила основные боевые танки Leopard 2 в Латвии для укрепления многонациональной бригады НАТО, базирующейся в этой балтийской стране, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным латвийской армии, техника была доставлена на военную базу Адажи по железной дороге, заменив польские танки PT-91, которые ранее находились на службе в регионе.

О точном количестве прибывших Leopard 2PL не сообщается. Командир бригады, канадский полковник Седрик Аспиро, отметил, что их прибытие существенно улучшает огневую мощь подразделения.

Присутствие танков демонстрирует решимость НАТО защищать Латвию, которая граничит с Россией и Беларусью, и посылает четкий сигнал о поддержке в условиях текущей агрессии России в Украине. Латвия рассматривает события в Украине как прямую угрозу своей национальной безопасности.

Угроза НАТО

Российские ракеты и дроны неоднократно вторгались в воздушное пространство стран НАТО. Кроме того, диктатор Владимир Путин заявил о готовности нанести удары по военным объектам США, Великобритании и Франции. Это заявление прозвучало после того, как Украина получила от западных партнеров разрешение использовать переданные ракеты для атак на территории России.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что россияне якобы не представляют для НАТО той угрозы, которая была в феврале 2022 года. Он считает, что качество российской армии ухудшилось.

При этом европейские страны решили пересмотреть подходы к гражданской обороне и готовят население к возможной войне с Россией.