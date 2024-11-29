НБУ проведет открытое тестирование е-гривны в следующем году

Национальный банк Украины планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение собственных цифровых денег – е-гривны. Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос, сообщает Экономическая правда.

"Сейчас мы планируем, что пилотный проект состоится в 2025 году, но есть ряд факторов, которые могут повлиять на изменение этих сроков.

В частности, нужно учитывать готовность участников финансового рынка участвовать в указанном пилоте, а также определить технологического партнера, который предоставит для тестирования е-гривны свое технологическое решение, которое будет отвечать требованиям Национального банка и архитектуре е-гривны, и осуществить настройки соответствующей инфраструктуры" , – отмечают в регуляторе.

Тестирование е-гривен будет проходить в открытой среде с реальными пользователями и поставщиками платежных услуг. То есть воспользоваться электронной формой гривны смогут все желающие. В основе е-гривен будет лежать технология DLT (Distributed Ledger Technology).

"Целью пилота является тестирование е-гривны для определения технологических перспектив выполнения функций денег, удовлетворения потребностей пользователей платежных услуг и проверка гипотез по программированности" , - добавляют в Нацбанке.

Что такое цифровые деньги?

Э-гривна – это украинский аналог цифровой валюты центрального банка (CBDC). Это третья форма денег, которая будет существовать вместе с наличными и денежными средствами на банковских счетах (безналичными). В отличие от последних, электронные деньги не будут нуждаться в посредниках (таких как банки или небанковские финансовые организации), а будут прямыми обязательствами центрального банка (как и наличные), хотя будут существовать в цифровой форме.

Особенностью CBDC является возможность их программирования центральными банками.

В Украине уже неоднократно внедрялись программы экономической поддержки в форме выплаты средств, которые имели конкретное целевое назначение (например, Поддержка). Пока такое "программирование" достигается благодаря ограничениям банков, которые накладываются на специальные счета, на которые и поступают целевые выплаты.

Еще один пример программирования CBDC – возможность установления определенного процента по остаткам средств. Например, таким образом, центральный банк может стимулировать людей не тратить сразу, что может уменьшать инфляционное давление. Или наоборот, центральный банк может запрограммировать деньги так, что они исчезнут через определенный промежуток времени, чтобы стимулировать людей активнее делать покупки и способствовать экономическому росту.

Что известно об е-гривне?

Украина была одним из первых государств мира, которые начали тестировать собственные CBDC. В сентябре-декабре 2018 провели первые практические испытания. Тогда совместно с компаниями-партнерами проекта НБУ создал целую среду функционирования е-гривны, в которой пользователи – работники Нацбанка – могли переводить друг другу средства, пополнять счет мобильного и т.п.

В рамках пилотного проекта выпустили 5443 е-гривны. С ними проведено 208 операций перевода между е-кошельками, 82 – пополнение, 42 – обмена е-гривен на безналичные деньги, 40 – донатов и 19 – пополнение мобильного счета (оператора LifeCell).

Ранее НБУ анонсировал проведение открытого тестирования, участие в котором мог бы принять каждый желающий, а не только работники Нацбанка. Ожидалось, что этот пилотный проект должен был стартовать уже в конце 2024 года .

В Нацбанке отметили, что продолжают поиски технологического решения для проведения пилота.

Технологическое решение должно соответствовать бизнес-требованиям Национального банка, в частности обеспечить выполнение е-гривней функций денег, удовлетворять потребности пользователей платежных услуг и предоставлять возможность программирования платежных операций с помощью смартконтрактов. – как с иностранными, так и с Украиной ”, – объясняют в НБУ.

Кроме этого, Нацбанк создал специальный электронный ящик для связи с командой проекта "Е-гривна" и предоставление предложений: e-hryvnia@bank.gov.ua