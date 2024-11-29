Премьер Грузии пригрозил послу ЕС "дипломатической реакцией" из-за критики власти

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил послу ЕС Павлу Герчиньскому, который неоднократно критиковал действия грузинских властей, сообщает Европейская правда.

По словам Кобахидзе, посол ЕС принимал непосредственное участие в предвыборной кампании перед выборами, в пользу оппозиции и против правящей команды.

"Павел Герчиньский, который перед выборами заявлял, что процесс интеграции Грузии в Европейский Союз приостановлен, теперь утверждает, что, оказывается, грузинские власти остановили этот процесс.

Некоторое время мы воздерживались от дипломатической реакции на такие события, хотя все имеет свои пределы, и если мы не увидим изменения в поведении, в будущем мы обязательно будем реагировать на такие факты, как в отношении посла ЕС, так и в отношении других соответствующих послов, речь идет о дипломатической реакции" , – заявил Кобахидзе.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчиньский решительно осудил жестокий разгон мирных проевропейских протестующих минувшей ночью и раскритиковал решение "Грузинской мечты" приостановить движение Грузии в ЕС.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.