58% граждан ЕС поддерживают поставки военного оборудования Украине – опрос

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Подавляющее большинство граждан ЕС продолжает поддерживать закупку и поставку военного оборудования для Украины. Таковы данные последнего опроса "Евробарометр", сообщает Европейская правда.

Перед лицом российской агрессии против Украины почти девять из десяти европейцев (87%) согласны с оказанием гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны.

71% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 68% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине.

Шесть из десяти одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а 58% согласны с тем, чтобы ЕС финансировал закупку и поставку военного оборудования в Украину.

Война в Украине продолжает считаться важнейшим вопросом на уровне ЕС (31%) из 15 пунктов (далее идут иммиграция (28%) и международная ситуация (22%)), в то время как 76% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украине является угрозой безопасности ЕС.

Стандартный опрос "Евробарометр" проводился с 10 октября по 5 ноября 2024 года в 27 странах-членах ЕС. В общей сложности было опрошено 26 525 граждан ЕС путем личного интервью. Интервью также были проведены в девяти странах-кандидатах и потенциальных кандидатах (во всех, кроме Украины) и Великобритании.