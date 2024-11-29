Китай ввел новые ограничения на поставки техники и химии в РФ

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Китай усложнит российскому бизнесу закупку техники, оборудования и химии. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

С 1 декабря в КНР вступит в силу расширенный перечень товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.

В частности, в обновленный список войдет IT-оборудование, в том числе серверы и комплектующие, которые уже сейчас трудно привезти в Россию.

Также под ограничение подпадет газ аргон для сварки.

Согласно новым правилам, с китайских компаний, экспортирующих продукцию двойного назначения в Россию, начнут взимать налог 25%.

В то же время, завозить товар в Россию через третьи страны также будет проблематично: экспортный контроль КНР распространяется на все поставки за границу. Теперь китайские экспортеры, кроме специальной лицензии, должны будут предоставить информацию о конечном получателе товара.