Китай запровадив нові обмеження на постачання техніки та хімії в РФ

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Китай ускладнить російському бізнесу закупівлю техніки, обладнання та хімії. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

З 1 грудня в КНР набуде чинності розширений перелік товарів подвійного призначення, які підлягають експортному контролю.

Зокрема, до оновленого переліку увійде IT-обладнання, зокрема сервери та комплектуючі, які вже зараз важко привезти в Росію.

Зазначається, що також під обмеження підпаде газ аргон для зварювання.

Згідно з новими правилами, з китайських компаній, які експортуватимуть продукцію подвійного призначення в Росію, почнуть стягувати податок 25%.

Водночас завозити товар до Росії через треті країни також буде проблематично: експортний контроль КНР поширюється на всі поставки за кордон. Тепер китайські експортери, крім спеціальної ліцензії, повинні будуть надати інформацію про кінцевого одержувача товару.