В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 790 оккупантов, 30 артиллерийских систем и 28 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 743 920 (+1 790) человек,
- танков – 9 478 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 19 397 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 20 953 (+30) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 886 (+83) ед,
- крылатых ракет – 2 852 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 606 (+99) ед,
- специальной техники – 3 619 (+0) ед.
Данные уточняются.