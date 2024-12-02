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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 790 оккупантов, 30 артиллерийских систем и 28 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 743 920 (+1 790) человек,
  • танков – 9 478 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 397 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 20 953 (+30) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 886 (+83) ед,
  • крылатых ракет – 2 852 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 606 (+99) ед,
  • специальной техники – 3 619 (+0) ед.

Данные уточняются.

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