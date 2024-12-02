У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 790 окупантів, 30 артилерійських систем та 28 ББМ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 743 920 (+1 790) осіб,
- танків – 9 478 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 19 397 (+28) од,
- артилерійських систем – 20 953 (+30) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 886 (+83) од,
- крилатих ракет – 2 852 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 606 (+99) од,
- спеціальної техніки – 3 619 (+0) од.
Дані уточнюються.