У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 790 окупантів, 30 артилерійських систем та 28 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 743 920 (+1 790) осіб,

танків – 9 478 (+9) од,

бойових броньованих машин – 19 397 (+28) од,

артилерійських систем – 20 953 (+30) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 886 (+83) од,

крилатих ракет – 2 852 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 606 (+99) од,

спеціальної техніки – 3 619 (+0) од.

Дані уточнюються.