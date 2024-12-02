Оккупанты ударили "Шахедом" по Тернополю: погиб человек

Российские оккупанты ударили беспилотником по Тернополю – убили одного человека и ранили еще троих, повредили жилой дом, школу и 20 автомобилей.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении ГСЧС, сообщает Украинская правда.

"Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло масштабный пожар. Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто" , – говорится в сообщении.

На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.

Ранее местные власти сообщили, что в ночь на 2 декабря Тернополь атаковали вражеские дроны, в результате чего произошло возгорание в жилом доме, есть погибшие и тяжелораненые.