Окупанти вдарили "Шахедом" по Тернополю: загинула людина

Російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю – убили одну людину та поранили ще трьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні ДСНС, повідомляє Українська правда.

"Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто" , – йдеться у повідомленні ДСНС.

На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.

Раніше місцева влада повідмила, що у ніч проти 2 грудня Тернопіль атакували ворожі дрони, внаслідок чого сталося займання у житловому будинку, є загиблі та важкопоранені.