Окупанти вдарили "Шахедом" по Тернополю: загинула людина
Російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю – убили одну людину та поранили ще трьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, повідомляє Українська правда.
"Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", – йдеться у повідомленні ДСНС.
На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.
Раніше місцева влада повідмила, що у ніч проти 2 грудня Тернопіль атакували ворожі дрони, внаслідок чого сталося займання у житловому будинку, є загиблі та важкопоранені.