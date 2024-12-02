ОВА: В Киевской области из-за падения обломков дронов горел склад
В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области горело складское помещение сельхозпредприятия, пожар уже потушили, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook.
"Очередная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО… В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован".
Сейчас оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки оккупантов.
Кравченко подчеркнул, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допустили и что пострадавших нет.
Предыстория:
- Вечером 1 декабря российские войска снова запустили ударные дроны по Украине.