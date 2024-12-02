ОВА: В Киевской области из-за падения обломков дронов горел склад

В результате падения обломков сбитых дронов в Киевской области горело складское помещение сельхозпредприятия, пожар уже потушили, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook.

"Очередная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО… В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован".

Сейчас оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки оккупантов.

Кравченко подчеркнул, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допустили и что пострадавших нет.

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