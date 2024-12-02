ОВА: У Київській області через падіння уламків дронів горів склад
Внаслідок падіння уламків збитих дронів на Київщині горіло складське приміщення сільгосппідприємства, пожежу вже загасили, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.
"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО… В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована".
Він додав, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки окупантів.
Кравченко підкреслив, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили і що постраждалих немає.
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