Почти 4 млн украинцев имеют интернет, работающий без света – Федоров

В Украине почти 4 миллиона человек используют технологию xPON, позволяющую пользоваться интернетом даже при отключениях электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

"В Украине около 2 тысяч провайдеров предоставляют услугу с хPON, поэтому если нужно, чтобы интернет работал 72 часа без света, то эта услуга актуальна и важна. Пока почти 4 миллиона украинцев используют данную технологию и активно продолжают ее подключать" , - сказал Федоров.

Вице-премьер-министр добавил, что интерактивную карту интернета во время обесточений, которую запустили Минцифры совместно с "ЛУН Город" год назад, уже просмотрели полмиллиона украинцев, функциями воспользовались 120 тысяч пользователей.

По словам Федорова, карта работает на всей территории Украины и позволяет проверить, может ли провайдер обеспечить доступ в интернет до 72 часов без электроэнергии.