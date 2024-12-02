Майже 4 млн українців мають інтернет, що працює без світла – Федоров

В Україні майже 4 мільйони людей використовують технологію xPON, яка дає змогу користуватися інтернетом навіть під час відключень електроенергії. Про це в ефірі телемарафону розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

"В Україні близько 2 тисяч провайдерів надають послугу з хPON, тож якщо треба, щоби інтернет працював 72 години без світла, то ця послуга є актуальною і важливою. Наразі майже 4 мільйони українців використовують дану технологію і активно продовжують її підключати" , - сказав Федоров.

Віцепрем'єр-міністр додав, що інтерактивну мапу інтернету під час знеструмлень, яку запустили Мінцифри спільно з "ЛУН Місто" рік тому, вже переглянули пів мільйона українців, функціями скористались 120 тисяч користувачів.

За словами Федорова, мапа працює на всій території України та дає змогу перевірити, чи може провайдер забезпечити доступ до інтернету до 72 годин без електроенергії.