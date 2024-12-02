РФ применила против Украины около 60 северокорейских баллистических ракет – ГУР

За время полномасштабного вторжения Россия применила против Украины около 60 северокорейских ракет, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает Радио Свобода.

"Их точность, в принципе, не очень высока. Мы понимаем, что те технологии, по которым их производили, они устаревшие" , – отметил он, отвечая на вопрос о вероятности применения Россией баллистических ракет KN-23.

Черняк добавил, что, несмотря на свою устаревшие, они все-таки представляют серьезную опасность для Украины.

В марте руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков информировал, что Россия выпустила по Украине около 50 ракет производства Северной Кореи.

В октябре Bloomberg со ссылкой на данные разведки Южной Кореи сообщил, что с августа 2023 КНДР передала в Россию около восьми миллионов 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4. источники издания, это значительно превышает оценки европейских чиновников, сделанные раньше.

KN-23 – это обозначение тактической баллистической ракеты производства КНДР. Так ракету назвали на Западе, по материалам разведки, официальное название ракеты – Hwasong-11Ga.

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