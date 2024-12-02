РФ застосувала проти України близько 60 північнокорейських балістичних ракет – ГУР

За час повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет, розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Радіо Свобода.

"Їх точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі", – зазначив він, відповідаючи на запитання щодо ймовірності застосування Росією балістичних ракет KN-23.

Черняк додав, що, попри свою застарілість, вони все-таки становлять серйозну небезпеку для України.

У березні керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков інформував, що Росія випустила по України близько 50 ракет виробництва Північної Кореї. За його словами, на Харківщині є один офіційно зафіксований випадок використання ракети типу Hwasong 11 (KN-23/24).

У жовтні Bloomberg із посиланням на дані розвідки Південної Кореї повідомив, що з серпня 2023 року КНДР передала до Росії близько восьми мільйонів 122-міліметрових та 152-міліметрових снарядів, близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкову зброю Bulsae-4. За словами джерела видання, це значно перевищує оцінки європейських чиновників, зроблені раніше.

KN-23 – це позначення тактичної балістичної ракети виробництва КНДР. Так ракету назвали на Заході, за матеріалами розвідки. Офіційна назва ракети – Hwasong-11Ga. KN-23 є північнокорейською копією російського "Іскандера".

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