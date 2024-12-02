"Тысячу Зеленского" можно потратить на военные облигации: Минфин рассказал подробности
Украинцы могут направить средства от программы "Зимняя еПоддержка" на нужды Вооруженных сил, в частности, через приобретение военных облигаций, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
"Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн. Инвестируемые средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны", — говорят в министерстве.
Подробная информация о военных облигациях — по ссылке.
"Отметим, что никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет", — добавляют в Минфине.
Программа будет действовать в течение декабря 2024 — февраля 2025 года. Зарегистрироваться можно через приложение "Дія", "Укрпочту" и банки-партнеры.
Потратить деньги, начисленные на банковскую карту, можно будет до конца 2025 года. Средства, которые будет доставлять "Укрпочта" пенсионерам и людям с инвалидностью — до марта 2025 года.
Чтобы получить выплату через "Дію" на карточку "Национальный кэшбек":
- Установите или обновите приложение "Дія" до последней версии.
- Авторизируйтесь.
- В разделе "Сервисы" выберите "Зимняя еПоддержка".
- Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку "Начать".
- Выберите, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
- Выберите счет для выплаты.
- Отправьте заявление на получение выплаты.
Чтобы приобрести военные облигации через приложение "Дія":
- В "Услугах" найдите военные облигации.
- Выберите тип облигаций по названию украинских городов или территорий.
- Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
- Введите контактные данные и выберите карту "еПоддержка", на которую получите выплаты через некоторое время.
- Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
- Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.
Как сообщалось, с 1 декабря начала действовать программа "Зимняя еПоддержка", по которой можно получить 1000 грн.
Вырученные деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.