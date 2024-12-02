"Тысячу Зеленского" можно потратить на военные облигации: Минфин рассказал подробности

Украинцы могут направить средства от программы "Зимняя еПоддержка" на нужды Вооруженных сил, в частности, через приобретение военных облигаций, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн. Инвестируемые средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны" , — говорят в министерстве.

Подробная информация о военных облигациях — по ссылке﻿.

"Отметим, что никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет" , — добавляют в Минфине.

Программа будет действовать в течение декабря 2024 — февраля 2025 года. Зарегистрироваться можно через приложение "Дія", "Укрпочту" и банки-партнеры.

Потратить деньги, начисленные на банковскую карту, можно будет до конца 2025 года. Средства, которые будет доставлять "Укрпочта" пенсионерам и людям с инвалидностью — до марта 2025 года.

Чтобы получить выплату через "Дію" на карточку "Национальный кэшбек":

Установите или обновите приложение "Дія" до последней версии.

Авторизируйтесь.

В разделе "Сервисы" выберите "Зимняя еПоддержка".

Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку "Начать".

Выберите, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).

Выберите счет для выплаты.

Отправьте заявление на получение выплаты.

Чтобы приобрести военные облигации через приложение "Дія":

В "Услугах" найдите военные облигации.

Выберите тип облигаций по названию украинских городов или территорий.

Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.

Введите контактные данные и выберите карту "еПоддержка", на которую получите выплаты через некоторое время.

Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.

Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

Как сообщалось, с 1 декабря начала действовать программа "Зимняя еПоддержка", по которой можно получить 1000 грн.

Вырученные деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.