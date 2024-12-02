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"Тисячу Зеленського" можна витратити на військові облігації: Мінфін розповів подробиці

"Тисячу Зеленського" можна витратити на військові облігації: Мінфін розповів подробиці
Фото: Курс України

Українці можуть спрямувати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" на потреби Збройних сил, зокрема, через придбання військових облігацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", — кажуть у міністерстві.

Детальна інформація про військові облігації — за посиланням.

"Зазначимо, що жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде", — додають у Мінфіні.

Програма діятиме упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Зареєструватися можна через застосунок "Дія", "Укрпошту" та банки-партнери.

Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде витратити до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме "Укрпошта" пенсіонерам та людям з інвалідністю — до березня 2025 року.

Щоб отримати виплату через "Дію" на картку "Національний кешбек":

  • Встановіть або оновіть мобільний застосунок "Дія" до останньої версії.
  • Авторизуйтеся.
  • В розділі "Сервіси" оберіть "Зимова єПідтримка".
  • Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати".
  • Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).
  • Оберіть рахунок для виплати.
  • Надішліть заяву на отримання виплати.

Щоб придбати військові облігації через застосунок "Дія":

  • У "Послугах" знайдіть військові облігації.
  • Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
  • Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
  • Введіть контактні дані й оберіть картку "єПідтримка", на яку отримаєте виплати через деякий час.
  • Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
  • Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Як повiдомлялось, з 1 грудня почала діяти програма "Зимова єПідтримка", за якою можна отримати 1000 грн.

Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

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