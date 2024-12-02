"Тисячу Зеленського" можна витратити на військові облігації: Мінфін розповів подробиці

Українці можуть спрямувати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" на потреби Збройних сил, зокрема, через придбання військових облігацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони" , — кажуть у міністерстві.

Детальна інформація про військові облігації — за посиланням.

"Зазначимо, що жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде" , — додають у Мінфіні.

Програма діятиме упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Зареєструватися можна через застосунок "Дія", "Укрпошту" та банки-партнери.

Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде витратити до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме "Укрпошта" пенсіонерам та людям з інвалідністю — до березня 2025 року.

Щоб отримати виплату через "Дію" на картку "Національний кешбек":

Встановіть або оновіть мобільний застосунок "Дія" до останньої версії.

Авторизуйтеся.

В розділі "Сервіси" оберіть "Зимова єПідтримка".

Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати".

Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).

Оберіть рахунок для виплати.

Надішліть заяву на отримання виплати.

Щоб придбати військові облігації через застосунок "Дія":

У "Послугах" знайдіть військові облігації.

Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.

Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.

Введіть контактні дані й оберіть картку "єПідтримка", на яку отримаєте виплати через деякий час.

Перевірте та відправте запит до обраного партнера.

Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Як повiдомлялось, з 1 грудня почала діяти програма "Зимова єПідтримка", за якою можна отримати 1000 грн.

Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.