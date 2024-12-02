"Тисячу Зеленського" можна витратити на військові облігації: Мінфін розповів подробиці
Українці можуть спрямувати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" на потреби Збройних сил, зокрема, через придбання військових облігацій, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", — кажуть у міністерстві.
Детальна інформація про військові облігації — за посиланням.
"Зазначимо, що жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде", — додають у Мінфіні.
Програма діятиме упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Зареєструватися можна через застосунок "Дія", "Укрпошту" та банки-партнери.
Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде витратити до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме "Укрпошта" пенсіонерам та людям з інвалідністю — до березня 2025 року.
Щоб отримати виплату через "Дію" на картку "Національний кешбек":
- Встановіть або оновіть мобільний застосунок "Дія" до останньої версії.
- Авторизуйтеся.
- В розділі "Сервіси" оберіть "Зимова єПідтримка".
- Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати".
- Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).
- Оберіть рахунок для виплати.
- Надішліть заяву на отримання виплати.
Щоб придбати військові облігації через застосунок "Дія":
- У "Послугах" знайдіть військові облігації.
- Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
- Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
- Введіть контактні дані й оберіть картку "єПідтримка", на яку отримаєте виплати через деякий час.
- Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
- Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.
Як повiдомлялось, з 1 грудня почала діяти програма "Зимова єПідтримка", за якою можна отримати 1000 грн.
Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.