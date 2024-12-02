Кремль обучает чиновников, как сформировать "образ победы" для россиян – СМИ
Администрация президента РФ начала готовить региональных чиновников формировать "образ победы" для граждан России. Об этом пишут "Коммерсант", "Радио Свобода", The Moscow Times, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что эта тема стала одной из основных на семинаре для вице-губернаторов в подмосковной мастерской управления "Сенеж".
По словам одного из собеседников "Коммерсанта", Кремль исходит из того, что конец войны России против Украины будет, и "к нему надо быть готовыми".
В частности, речь идет о том, что "будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному".
"Поэтому, с точки зрения администрации президента, надо ориентироваться на "спокойное большинство", которое будет удовлетворено достижением целей в войне и сохранением за Россией оккупированных территорий", - отметил источник.
Отдельно Кремль поручил региональным властям работать с участниками войны, в частности, заниматься их трудоустройством и реабилитацией. В противном случае они могут присоединиться к протестным движениям или к криминалу.
Перед этим The Wall Street Journal сообщало, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.
Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News также предположил, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО. Его заявление прозвучало на фоне избрания в США президентом республиканца Дональда Трампа, который ранее обещал завершить войну "за 24 часа", хотя и не конкретизировал, как именно.
У той же час Росія поки заявляє, що хоче досягти своїх цілей у війні. В частности, в июне лидер Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.