Кремль навчає чиновників, як сформувати "образ перемоги" для росіян – ЗМІ
Адміністрація президента РФ почала готувати регіональних чиновників формувати "образ перемоги" для громадян Росії. Про це пишуть "Коммерсант", "Радіо Свобода" та The Moscow Times, повідомляє Українська правда.
Повідомляється, що ця тема стала однією з основних на семінарі для віцегубернаторів у підмосковній майстерні управління "Сенеж".
За словами одного зі співрозмовників "Коммерсанта", Кремль виходить із того, що кінець війни Росії проти України буде, і "до нього треба бути готовими".
Зокрема, йдеться про те, що "майбутні результати війни мають розцінюватися в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному".
"Тому, з точки зору адміністрації президента, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій", - зазначило джерело.
Окремо Кремль доручив регіональній владі працювати з учасниками війни, зокрема, займатися їх працевлаштуванням та реабілітацією. В іншому разі вони можуть долучитися до протестних рухів або до криміналу.
Перед цим The Wall Street Journal повідомляло, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.
Президент Володимир Зеленський інтерв’ю Sky News також припустив, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО. Його заява пролунала на тлі обрання у США президентом республіканця Дональда Трампа, який раніше обіцяв завершити війну "за 24 години", хоча й не конкретизував, як саме.
Водночас Росія поки заявляє, що хоче досягти своїх цілей у війні. Зокрема, у червні лідер Кремля Володимир Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.