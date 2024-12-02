Кремль навчає чиновників, як сформувати "образ перемоги" для росіян – ЗМІ

Адміністрація президента РФ почала готувати регіональних чиновників формувати "образ перемоги" для громадян Росії.﻿﻿ Про це пишуть "Коммерсант", "Радіо Свобода" та The Moscow Times, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що ця тема стала однією з основних на семінарі для віцегубернаторів у підмосковній майстерні управління "Сенеж".

За словами одного зі співрозмовників "Коммерсанта", Кремль виходить із того, що кінець війни Росії проти України буде, і "до нього треба бути готовими".

Зокрема, йдеться про те, що "майбутні результати війни мають розцінюватися в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному".

"Тому, з точки зору адміністрації президента, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій" , - зазначило джерело.

Окремо Кремль доручив регіональній владі працювати з учасниками війни, зокрема, займатися їх працевлаштуванням та реабілітацією. В іншому разі вони можуть долучитися до протестних рухів або до криміналу.

Перед цим The Wall Street Journal повідомляло, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Президент Володимир Зеленський інтерв’ю Sky News також припустив, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО. Його заява пролунала на тлі обрання у США президентом республіканця Дональда Трампа, який раніше обіцяв завершити війну "за 24 години", хоча й не конкретизував, як саме.

Водночас Росія поки заявляє, що хоче досягти своїх цілей у війні. Зокрема, у червні лідер Кремля Володимир Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.