Израиль ударил по Ливану после нарушения перемирия "Хезболлой"

Воздушные силы Израиля атаковали объекты «Хезболла» в Ливане, обвинив группировку в нарушении соглашения о перемирии. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Укринформ.

Отмечается, что недавно израильские силы нанесли удар по объектам инфраструктуры "Хезболлы" по всему Ливану. Также были атакованы десятки пусковых установок, в том числе в районе Бергхоза, вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов.

"Сегодняшние (2 декабря — ред.) пуски "Хезболлы" являются нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Государство Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполняли свои обязанности и не допустили враждебную деятельность "Хезболлы" на территории Ливана. Государство Израиль остается преданным выполнению условий соглашения о прекращении огня в Ливаны", - заявили израильские военные.

В Армии обороны Израиля отметили, что "готовы продолжать действовать там, где это будет необходимо" и будут продолжать действовать для защиты израильского гражданского населения.