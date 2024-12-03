Ізраїль вдарив по Лівану після порушення перемир’я "Хезболлою"

Повітряні сили Ізраїлю атакували об'єкти «Хезболли» у Лівані, звинувативши угруповання у порушенні угоди про перемир'я. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що нещодавно ізраїльські сили завдали удару по об'єктах інфраструктури "Хезболли" по всьому Лівану. Також були атаковані десятки пускових установок, зокрема у районі Бергхоз, незабаром після запуску двох снарядів у бік гори Дов.

"Сьогоднішні (2 грудня — ред.) пуски «Хезболли» є порушенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Держава Ізраїль вимагає, щоб відповідні сторони в Лівані виконували свої обов'язки і не допустили ворожу діяльність "Хезболли" на території Лівану. Держава Ізраїль залишається відданою виконанню умов угоди про припинення вогню в Лівані", - заявили ізраїльські військові.

В Армії оборони Ізраїлю зауважили, що "готові продовжувати діяти там, де це буде необхідно", і будуть продовжувати діяти для захисту ізраїльського цивільного населення.