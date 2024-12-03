ГСЧС: На Ровенщине потушили пожар, вспыхнувший из-за дроновой атаки

Спасатели погасили пожар, вспыхнувший в Ровенской области в результате дроновой атаки 3 декабря, пострадавших нет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня ночью в результате вражеской атаки на объекте инфраструктуры возник пожар. К его ликвидации было привлечено 50 пожарных и 12 единиц техники" , — говорят в ГСЧС.

Жертв и пострадавших, по данным ведомства, нет.

Напомним, российская армия ударила по энергетическому объекту.

Как сообщалось, от воздушного удара по Тернополю вспыхнул пожар. Поврежден объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света.