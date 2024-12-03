ДСНС: На Рівненщині погасили пожежу, що спалахнула через дронову атаку
Рятувальники погасили пожежу, що спалахнула в Рівненській області внаслідок дронової атаки 3 грудня, постраждалих немає, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 50 вогнеборців та 12 одиниць техніки", — кажуть у ДСНС.
Жертв і постраждалих, за даними відомства, немає.
Нагадаємо, російська армія вдарила по енергетичному об'єкту.
Як повiдомлялось, від повітряного удару по Тернополю спалахнула пожежа. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.