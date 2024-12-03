ДСНС: На Рівненщині погасили пожежу, що спалахнула через дронову атаку

Рятувальники погасили пожежу, що спалахнула в Рівненській області внаслідок дронової атаки 3 грудня, постраждалих немає, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 50 вогнеборців та 12 одиниць техніки" , — кажуть у ДСНС.

Жертв і постраждалих, за даними відомства, немає.

Нагадаємо, російська армія вдарила по енергетичному об'єкту.

Як повiдомлялось, від повітряного удару по Тернополю спалахнула пожежа. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.