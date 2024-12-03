Рада готовится назначить Чернышева министром единства – депутат

Кандидатуру главы НАК "Нефтегаза" Алексея Чернышева предложили на должность главы Министерства единства украинцев. Об этом рассказала депутат Верховной Рады, член политсовета "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает Левый берег.

Чернышев также занимает должность вице-премьера Украины.

"Было заседание фракции. Решение – "рекомендовать" уже приняли. Будет заседание комитета и постановление о назначении" , – заявила она.

Идея создания министерства единства появилась летом в МИДе и получила согласование в Офисе президента. Министерство будет призвано работать с украинским обществом за рубежом.

Министерство создают, чтобы уделить особое внимание 7,5 млн уехавших украинцев. Стратегия возвращения беженцев распределена между Минэкономики, Минреинтеграции, МИД, и там она не приоритетна. Отдельное министерство должно эту тему приоритезировать в реальности. Есть намерение привлечь команду людей, которые будут ежедневно заниматься стратегией возвращения украинцев, сказал в сентябре премьер-министр Денис Шмигаль.