Рада готується призначити Чернишова міністром єдності – депутатка

Кандидатуру голови НАК "Нафтогазу" Олексія Чернишова запропонували на посаду очільника Міністерства єдності українців. Про це розповіла депутатка Верховної Ради, членкиня політради "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Лівий берег.

Чернишов також обійме посаду віцепрем'єра України.

"Було засідання фракції. Рішення ‒ "рекомендувати" вже ухвалили. Буде засідання комітету та постанова про призначення" , ‒ заявила вона.

Ідея створення міністерства єдності з'явилася влітку у МЗС і отримала погодження в Офісі президента. Міністерство буде покликане працювати з українською громадою за кордоном.

Міністерство створюють, щоб приділити окрему увагу 7,5 млн українців, які виїхали. Стратегія повернення біженців розподілена між Мінекономіки, Мінреінтеграції, МЗС, і там вона не є пріоритетною. Окреме міністерство повинно цю тему пріоритезувати в реальності. Є намір залучити команду людей, які щоденно займатимуться стратегією повернення українців, сказав у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.