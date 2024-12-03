Екс-замглавы Высшего хозяйственного суда Емельянова отправили в СИЗО - СМИ

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова﻿. Срок ареста — два месяца. Со ссылкой на "Ґрати", сообщает Деловая столица.

В суде прокурор просил арестовать Емельянова на два месяца без права внесения залога.

Емельянов назвал дело против него "цирком Шапито", которое сфабриковали, чтобы помешать ему заниматься адвокатской деятельностью. Он не признал своей вины и подчеркнул, что подозрение касается дела, которое он рассматривал в 2008 году, поэтому сроки давности по нему истекли. Он и его адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Судья арестовала Емельянова до 30 января 2025 года.

Как сообщалось, 3 декабря стало известно о задержании бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. По данным следствия, бывший судья, ныне являющийся адвокатом, входил в преступную организацию, состоявшую в основном из судей и членов их семей, адвокатов и работников суда. Возглавлял группу бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины, который находится в розыске.

По данным СМИ, речь идет о Викторе Татькове. Участники группы, а также другие судьи под их влиянием за взятки принимали "нужные" решения. Преимущественно – в хозяйственных спорах. Этот процесс "поставили на поток" и в течение длительного времени фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток.

Емельянову выдвинули подозрение в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также в получении взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.