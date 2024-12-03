Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова відправили до СІЗО - ЗМІ

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова﻿. Строк арешту — два місяці. З посиланням на "Ґрати", повідомляє Ділова столиця.

У суді прокурор просив арештувати Ємельянова на два місяці без права внесення застави.

Ємельянов назвав справу стосовно нього "цирком Шапіто", яку сфабрикували, аби перешкодити йому займатись адвокатською діяльністю. Він не визнав своєї провини та наголосив, що підозра стосується справи, яку він розглядав у 2008 році, тож строки давності за нею спливли. Він та його адвокати просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Суддя арештувала Ємельянова до 30 січня 2025 року.

Як повідомлялося, 3 грудня стало відомо про затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За даними слідства, колишній суддя, який нині є адвокатом, входив до злочинної організації, що складалася здебільшого з суддів та членів їхніх родин, адвокатів і працівників суду. Очолював групу колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку.

За даними ЗМІ, йдеться про Віктора Татькова. Учасники групи, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі ухвалювали "потрібні" рішення. Переважно — у господарських спорах. Цей процес "поставили на потік" і протягом тривалого часу фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.

Ємельянову висунули підозру в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.