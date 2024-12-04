DeepState: Оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Донетчине

В ночь на 4 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкино и в Курахово" , – говорится в сообщении.

Карта: DeepState

Ранее аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне продвинулись в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино в Донецкой области.

В ночь на 2 декабря по данным аналитиков, россияне продвинулись в Курахово в Донецкой области, а также возле Нового Комара, Берестового, Погребков.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.

Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.