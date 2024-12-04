DeepState: Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині

У ніч проти 4 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян поблизу 5 населених пунктів в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому" , – йдеться у повідомленні.

Мапа: DeepState

Раніше аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши, що росіяни просунулися в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного на Донеччині.

У ніч проти 2 грудня за даними аналітиків, росіяни просунулися в Кураховому на Донеччині, а також біля Нового Комара, Берестового, Погребків.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.

Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.