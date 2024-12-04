В российской Рязани прогремели взрывы возле авиабазы "Дягилево"

В районе российской авиабазы "Дягилево", что расположена возле города Рязань, прогремели взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российский Telegram-канал Astra, губернатор Рязанской области РФ Павел Малков и российское Минобороны в Telegram.

По данным Astra, взрывы прогремели ночью, один из них попал на видео.

Вибухи пролунали в районі російського аеродрому "Дягілєво". Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/Wc0wGohxxt — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 4, 2024

Малков заявил, что ПВО якобы сбила 3 БПЛА над территорией Рязанский области.

"По предварительной информации пострадавших и разрушений нет" , – уверяет губернатор.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. 6 якобы сбили над Ростовской областью, 5 – над Брянской, 4 – над Белгородской, 3 – над Рязанской, 1 –над Астраханской и 5 – над Краснодарским краем РФ.