У російській Рязані прогриміли вибухи біля авіабази "Дягілєво"
У районі російської авіабази "Дягілєво", що розташована біля міста Рязань, прогриміли вибухи, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють російський Telegram-канал Astra, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков і російське Міноборони в Telegram.
За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.
Малков заявив, що ППО нібито збила 3 БПЛА над територією Рязанської області.
"За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає", – запевняє губернатор.
У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. 6 нібито збили над Ростовською областю, 5 – над Брянською, 4 – над Бєлгородською, 3 – над Рязанською, 1 – над Астраханською і 5 – над Краснодарським краєм РФ.