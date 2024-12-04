Над Черкащиной сбивали "Шахеды": в ОВА рассказали о последствиях атаки
Черкасская область подверглась воздушной атаке в ночь на 4 декабря, обошлось без раненых, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.
"С тревоги из-за вражеских беспилотников начались эти сутки в нашей области. По воздушным целям работали силы ПВО. В итоге: минус 4 "шахеда" в черкасском небе", — рассказал он.
По словам Табурца, обошлось без пострадавших.
"Последствий для инфраструктуры тоже нет", — добавил он.
Как сообщалось, в прошлом месяце Черкасская область неоднократно подвергалась дроновым атакам. Повреждены дома, предприятие, электросети.