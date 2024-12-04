Над Черкащиною збивали "Шахеди": в ОВА розповіли про наслідки атаки
Черкаська область зазнала повітряної атаки в ніч на 4 грудня, минулося без поранених, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.
"З тривогою через ворожі безпілотники почалась ця доба в нашій області. По повітряних цілях працювали сили ППО. У підсумку: мінус 4 "шахеди" в черкаському небі", — розповів він.
За словами Табурця, минулося без постраждалих.
"Наслідків для інфраструктури теж немає", — додав він.
Як повiдомлялось, минулого місяця Черкаська область неодноразово зазнавала дронових атак. Пошкоджені будинки, підприємство, електромережі.