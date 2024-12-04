Воздушные силы: ПВО ночью сбила 29 беспилотников, еще 18 – исчезли с радаров
В ночь на 4 декабря российские войска запустили по Украине ударные беспилотники и управляемую авиаракету. Силы ПВО сбили 29 беспилотников, еще 18 – скрылись с радаров. Еще один дрон полетел в направлении оккупированной территории.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности оккупанты применили 50 "Шахедов" и беспилотников других типов, которые запустили из направлений Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово (РФ). Также из Курской области запустили управляемую авиационную ракету Х-59/69.
"По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях. 18 беспилотников — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.