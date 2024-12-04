Повітряні сили: ППО вночі збила 29 безпілотників, ще 18 – зникли з радарів
У ніч на 4 грудня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники та керовану авіаракету. Сили ППО збили 29 безпілотників, ще 18 – зникли з радарів. Ще один дрон полетів у напрямку окупованої території.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом окупанти застосували 50 "Шахедів" та безпілотників інших типів, які запустили з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово (РФ). Також з Курської області запустили керовану авіаційну ракету Х-59/69.
"Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території", – йдеться у повідомленні.