Повітряні сили: ППО вночі збила 29 безпілотників, ще 18 – зникли з радарів

У ніч на 4 грудня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники та керовану авіаракету. Сили ППО збили 29 безпілотників, ще 18 – зникли з радарів. Ще один дрон полетів у напрямку окупованої території.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 50 "Шахедів" та безпілотників інших типів, які запустили з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово (РФ). Також з Курської області запустили керовану авіаційну ракету Х-59/69.