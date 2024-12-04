Сирийские повстанцы захватили современную российскую РЛС Подлет-К1

В Сирии повстанцы смогли захватить современную российскую систему низковысотного наблюдения Подлет-К1. Со ссылкой на Defence Blog, сообщает Новое время.

По информации издания, это произошло на базе 25-й дивизии спецназа сирийского режима, тесно связанного с диктатором Башаром Асадом.

Также отмечается, что захват такой РЛС может стать серьезной тактической проблемой для режима Асада.

Также сообщается, что при захвате техники повстанцы столкнулись с минимальным сопротивлением.

«Радар был заброшен, просто стоял там, и они взяли его без боя» , — заявил один местный источник.

Радар Подлет-К1 — это современный мобильный 3D-радар, работающий в диапазоне 2−4 ГГц, также известном как S-диапазон. Он способен обнаруживать, отслеживать и наводить цели, особенно низколетящие объекты, на расстоянии до 100 километров.

Радар установлен на трех отдельных автомобилях КамАЗ-6350, которые включают в себя антенный автомобиль, станцию ​​управления оператора и автомобиль энергетической поддержки. Мобильность и сложность этой передовой радиолокационной системы делают ее ценным инструментом для обнаружения воздушных угроз.

Пока неясно, смогут ли повстанцы использовать эту технику, однако отмечается, что это серьезный удар по армии сирийского диктатора.