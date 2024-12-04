Сирійські повстанці захопили сучасну російську РЛС Подльот-К1

У Сирії повстанці змогли захопити сучасну російську систему низьковисотного спостереження Подльот-К1. З посиланням на Defence Blog, повідомляє Новое время.

За інформацією видання, це сталося на базі 25-ї дивізії спецпризначенців сирійського режиму, тісно пов’язаної з диктатором Башаром Асадом.

Також наголошується, що захоплення такої РЛС може стати серйозною тактичною проблемою для режиму Асада.

Повідомляється, що під час захоплення техніки повстанці зіткнулися з мінімальним опором.

«Радар був покинутий, просто стояв там, і вони взяли його без бою» , — заявило одне місцеве джерело.

Радар Подлет-К1 — це сучасний мобільний 3D-радар, що працює в діапазоні 2−4 ГГц, також відомому як S-діапазон. Він здатний виявляти, відстежувати й наводити цілі, особливо об'єкти, що летять низько, на відстані до 100 кілометрів.

Радар встановлений на трьох окремих автомобілях КамАЗ-6350, які включають антенний автомобіль, станцію управління оператора й автомобіль енергетичної підтримки. Мобільність і складність цієї передової радіолокаційної системи роблять її цінним інструментом для виявлення повітряних загроз.

Наразі незрозуміло, чи зможуть повстанці використовувати цю техніку, проте зазначається, що це серйозний удар по армії сирійського диктатора.