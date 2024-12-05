В Киеве под поезд бросился человек, электрички курсируют с задержкой

5 декабря в Киеве произошло ЧП - под электричку бросился человек. В настоящее время наблюдаются задержки в движении электротранспорта.﻿ Об этом сообщает Kyiv City Express, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Электропоезд №7307 с Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, ближайший рейс с Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен - следственные действия займут время.