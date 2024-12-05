В Києві під потяг кинулась людина, електрички курсують із затримкою

5 грудня в Києві сталася НП - під електричку кинулась людина. Наразі спостерігаються затримки в русі електротранспорту.﻿ Про це повідомляє Kyiv City Express, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Електропоїзд №7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано - слідчі дії займуть час.