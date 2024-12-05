В Києві під потяг кинулась людина, електрички курсують із затримкою
5 грудня в Києві сталася НП - під електричку кинулась людина. Наразі спостерігаються затримки в русі електротранспорту. Про це повідомляє Kyiv City Express, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Електропоїзд №7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано - слідчі дії займуть час.
"Далі рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде за розкладом резервним складом", - попередили в Kyiv City Express.