DeepState: Россияне оккупировали Благодатное

Российская армия оккупировала Благодатное. Об этом говорится в обновленных данных карты DeepState, сообщает Левый берег.

По данным аналитиков, россияне продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Временном Яру, Новопустинцы, Елизаветовке, возле Пушкиного, Зари и Шевченко.

В то же время, по их информации, есть успехи и у украинских военных: они уволили Новый Комар (Донецкая область).

"Силы Обороны Украины возобновили контроль над Новым Комарем" , – говорится в сообщении.