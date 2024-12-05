DeepState: Росіяни окупували Благодатне
Російська армія окупувала Благодатне. Про це йдеться в оновлених даних мапи DeepState, повідомляє Лівий берег.
За даними аналітиків, росіяни просунулися в Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка.
Водночас, за їхньою інформацією, є успіхи і в українських військових: вони звільнили Новий Комар (Донецька область).
"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комарем", – йдеться у повідомленні.