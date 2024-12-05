Россиян бросают на позиции без продуктов и боеприпасов – ОСУВ "Хортица"

В российских оккупационных войсках на восточном направлении зреет недовольство из-за проблем обеспечения боеприпасами, едой и водой, сообщает Укринформ.

"Военнослужащие из рядовых подразделений сетуют на логистическое обеспечение. У них отсутствуют боеприпасы, продовольствие и вода. Это стало острой проблемой с наступлением холодов, отсутствием теплых вещей. Бойцов бросают на выживание без пищи, воды и поддержки. Они чувствуют себя расходным материалом. их подавлен, и соответственно так они выполняют свои обязанности" , - сказал Волошин.

По его данным, рядовые российские солдаты недовольны своими командирами и часто отказываются проводить штурмовые действия против сил обороны Украины.

"Замечено негативное отношение российских солдат к своим командировам и даже к высшему политическому руководству их страны. Есть много случаев, когда российские командиры в качестве наказания за отказ проводить штурмовые действия против наших воинов угрожают отправить своих контрактников на Волчанское направление.