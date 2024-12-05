Росіян кидають на позиції без продуктів та боєприпасів – ОСУВ "Хортиця"

У російських окупаційних військах на східному напрямку зріє невдоволення через проблеми забезпечення боєприпасами, їжею та водою. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

"Військовослужбовці з рядових підрозділів нарікають на логістичне забезпечення. У них відсутні боєприпаси, харчі та вода. Це стало гострою проблемо з настанням холодів, відсутністю теплих речей. Бійців кидають на виживання без їжі, води й підтримки. Вони відчувають себе витратним матеріалом. Настрій у них пригнічений, і відповідно так вони виконують свої обов’язки" , - сказав Волошин.

За його даними, рядові російські солдати невдоволені своїми командирами і часто відмовляються проводити штурмові дії проти Сил оборони України.

"Помічено негативне ставлення російських солдатів до своїх командирів і навіть до вищого політичного керівництва їхньої країни. Є багато випадків, коли російські командири в якості покарання за відмову проводити штурмові дії проти наших воїнів погрожують відправити своїх контрактників на Вовчанський напрямок.