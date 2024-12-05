Александр Свищев: Суперлига оправдывает ожидания, борьба за медали набирает обороты

Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины

Во Львове прошел III тур Суперлиги среди мужских команд группы А. Турнир подтвердил высокий уровень интриги и напряженной борьбы, которая держала болельщиков в напряжении.

Лидером после десяти сыгранных матчей остается львовское «Динамо», которое демонстрирует стопроцентный результат - 10 побед в 10 поединках. Вторую строчку уверенно занимает команда «ЛФКС - Акватико» (Львов), которая также значительно прибавила в игре, заработав 21 очко.

Чемпионат Украины по водному поло среди мужчин набирает обороты. По словам президента Федерации водного поло Украины Александра Свищова, третий тур продемонстрировал высокий уровень борьбы, особенно за второе место.

Третье и четвертое места разделяют ШВСМ «ВК Мариуполь» и НТУ «ХПИ-ШВСМ» (Харьков), каждая из команд имеет по 15 очков после семи проведенных игр.

Комментарий президента Федерации водного поло Украины

«Третий тур Суперлиги был довольно интригующим и интересным для болельщиков. Видим, как львовская команда ЛФКС - «Акватико» прибавила в игре в этом туре. Команда НТУ «ХПИ» Харьков и ВК «Мариуполь» тоже имеют отличные шансы быть в тройке. Думаю, мы увидим отличную борьбу за серебряные и бронзовые награды» , - отметил Президент Федерации.

Александр Свищев также отметил важность участия молодых игроков в соревнованиях: «В общем, я доволен тем, что есть борьба в бассейне, хочется чтобы молодые игроки, которые есть во многих командах, набирались опыта и прогрессировали, ведь вскоре они будут костяком сборной Украины. На сегодня, стремимся чтобы молодежь набиралась опыта у опытных ватерполистов».

Таким образом, третий тур Суперлиги показал, что борьба за медали будет ожесточенной. Ожидается, что следующие туры принесут еще больше интересных матчей и неожиданных результатов.

Дальнейшие соревнования

Следующие матчи ІІІ тура в группе Б запланированы на декабрь. Подробные результаты и протоколы игр можно посмотреть на официальном сайте Федерации водного поло Украины.

Александр Юрьевич Свищев также отметил важность стратегического развития водного поло в Украине. На недавней внеочередной конференции во Львове, были определены направления дальнейшего развития спорта, включая детско-юношеское водное поло и привлечение новых талантов.