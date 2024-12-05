Олександр Свіщов: Суперліга виправдовує очікування, боротьба за медалі набирає обертів

Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

У Львові пройшов ІІІ тур Суперліги серед чоловічих команд групи А. Турнір підтвердив високий рівень інтриги та напруженої боротьби, що тримала вболівальників у напрузі.

Лідером після десяти зіграних матчів залишається львівське "Динамо", яке демонструє стовідсотковий результат – 10 перемог у 10 поєдинках. Другу сходинку впевнено посідає команда "ЛФКС – Акватіко" (Львів), яка також значно додала у грі, заробивши 21 очко.

Чемпіонат України з водного поло серед чоловіків набирає обертів. За словами президента Федерації водного поло України Олександра Свіщова, третій тур продемонстрував високий рівень боротьби, особливо за друге місце.

Третє та четверте місця поділяють ШВСМ "ВК Маріуполь" та НТУ "ХПІ-ШВСМ" (Харків), кожна з команд має по 15 очок після семи проведених ігор.

Коментар президента Федерації водного поло України

«Третій тур Суперліги був доволі інтригуючим і цікавим для вболівальників. Бачимо, як львівська команда ЛФКС -"Акватіко" додала у грі в цьому турі. Команда НТУ "ХПІ" Харків і ВК "Маріуполь" теж мають чудові шанси бути у трійці. Думаю, ми побачимо чудову боротьбу за срібні і бронзові нагороди» , - зазначив Президент Федерації.

Олександр Свіщов також відзначив важливість участі молодих гравців у змаганнях: «Загалом, я задоволений тим, що є боротьба у басейні, хочеться аби молоді гравці, які є у багатьох командах, набирались досвіду і прогресували, адже незабаром вони будуть кістяком збірної України. На сьогодні, прагнемо аби молодь набиралася досвіду біля досвідчених ватерполістів».

Таким чином, третій тур Суперліги показав, що боротьба за медалі буде запеклою. Очікується, що наступні тури принесуть ще більше цікавих матчів та несподіваних результатів.

Подальші змагання

Наступні матчі ІІІ туру в групі Б заплановано на грудень. Докладні результати та протоколи ігор можна переглянути на офіційному сайті Федерації водного поло України.

Олександр Юрійович Свіщов також наголосив на важливості стратегічного розвитку водного поло в Україні. На нещодавній позачерговій конференції у Львові, були визначені напрямки подальшого розвитку спорту, включно з дитячо-юнацьким водним поло та залученням нових талантів.