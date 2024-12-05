ЮНЕСКО признало украинское кобзарство и лирництво наследием человечества

На 19-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия "Программу по охране кобзарско-лирницкой традиции" включили в реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минкульта, сообщает Украинская правда.

"Особенно важным это достижение является сегодня, когда наши современные кобзари, как и их предки во времена казачества, поддерживают боевой дух украинских защитников и вдохновляют на борьбу за свободу и независимость. Их музыка и слово, как и раньше, пробуждают в людях веру, силу и несокрушимость", - заявили в министерстве.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, МИД, постоянного представительства Украины при UNESCO, Национальной комиссии Украины по делам UNESCO, кобзарских цехов Киева, Львова и Харькова, а также всех заинтересованных организаций в развитии этой программы.